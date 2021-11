Bologna, senti Ramirez: “Volevo tornare ma non c’era posto. Fui vicino con Donadoni”

Gaston Ramirez si è proposto in estate al Bologna

Il doppio ex della sfida, ora svincolato, Gaston Ramirez , ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato della sua tormentata estate, fatta della disperata ricerca di una squadra in Italia. Lasciato dalla Samp , Ramirez ha tentato la carta Bologna ma i felsinei hanno chiuso la porta.

"Ho mandato un messaggio a Di Vaio ma mi ha detto che non c'era posto - le parole di Gaston - Credo di poter dare ancora tanto e posso giocare pure mediano, anzi la mezzala lo vedo come il ruolo. Se un giocatore lo vuoi lo prendi, a maggior ragione se è parametro zero. Mi dispiace perché a Bologna avrei ritrovato la felicità. Fui vicino anche con Donadoni? Sì, parlai con il tecnico ma il Bologna mi voleva solo in prestito. Non me la sentii di riportare mia moglie incinta a Bologna solo per qualche mese".