Cambio di rotta a Napoli per il futuro dell'allenatore? Secondo Alfredo Pedullà ci sarebbe una virata netta su Massimiliano Allegri. Il motivo risiederebbe, anche, per quello che è successo nei giorni scorsi. L'incontro con gli agenti di Italiano sarebbe dovuto rimanere riservato, secondo il patron. Attenzione allora a quello che accadrà a Napoli, nelle ore in cui Italiano è impegnato nel summit a Casteldebole con il Bologna. Qui le parole di Pedullà:
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Bologna, senti Pedullà: “Adl risentito, l’incontro doveva essere riservato…”
Virata Napoli su Allegri, Adl non avrebbe gradito...il cinema dei giorni scorsi
"Il retroscena: ADL non ha gradito la gestione dell’incontro dei giorni scorsi (doveva essere riservato) e dei giorni successivi. Ora Italiano può liberarsi dal Bologna, ma la virata - a prescindere - su Allegri è stata netta. Presto tireremo le somme"
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