Bologna, senti Pedullà: “Adl risentito, l’incontro doveva essere riservato…”

Cambio di rotta a Napoli per il futuro dell'allenatore? Secondo Alfredo Pedullà ci sarebbe una virata netta su Massimiliano Allegri. Il motivo risiederebbe, anche, per quello che è successo nei giorni scorsi. L'incontro con gli agenti di Italiano sarebbe dovuto rimanere riservato, secondo il patron. Attenzione allora a quello che accadrà a Napoli, nelle ore in cui Italiano è impegnato nel summit a Casteldebole con il Bologna. Qui le parole di Pedullà: