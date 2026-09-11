Tre sconfitte consecutive, di cui due in casa. Il Napoli di Max Allegri ha cominciato la stagione con grandi difficoltà e il match di domenica con il Bologna viene visto come quello della rinascita.

I partenopei non possono steccare la quarta partita di fila e tutti, dopo il fischio finale con l'Arsenal, sono già rivolti alla sfida con i rossoblù di Tedesco. Allegri ha chiesto una vittoria e nelle ultime ore Mathias Olivera ha parlato a TNT Mexico, con parole chiare e inequivocabili: "Capisco la delusione dei tifosi, domenica col Bologna è una finale. Abbiamo lottato contro una squadra fortissima, ma arriviamo da tre sconfitte consecutive ed è naturale che la gente sia delusa. Domenica ci aspetta una vera e propria finale con il Bologna".