Sì a Miretti, dubbi su Orsolini, lecita la cessione di Jhon Lucumi. Il pensiero di Christian Amoroso ai microfoni di Tmw farà discutere. Il centrocampista della Juventus piace all'ex Bologna, mentre Orsolini non avrebbe mai fatto l'ultimo step di crescita e per un club come il Bologna è impossibile trattenere i top player. Ecco Amoroso:

"Orso non mi ha mai convinto del tutto, gli riconosco capacità notevoli ed è in sintonia con piazza e società, ma gli manca l'ultimo step per diventare un top player. E lo deve fare in tempi rapidi perché non è più così giovane. Miretti? Mi piace molto, ha tutto, è duttile, ha buona gamba e qualità. E' un centrocampista moderno e potrebbe essere u innesto importante. Lucumi? La cessione ci sta, il Bologna non può avere la forza di una big e se c'è un'offerta importante per un giocatore anche determinante è una cessione da fare".