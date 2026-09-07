Direzione con qualche sbavatura ma positiva per Di Bello secondo il moviolista del Cor Sport Edmondo Pinna.

L'arbitro ha faticato a farsi rispettare sia in campo che fuori, espulsione di Tedesco, ma sugli episodi in area secondo il quotidiano ha visto giusto. Non c'è rigore per Pinna nel contatto Bowie-Ferguson in area, giudicato troppo leggero, non c'è penalty neanche tra Muric e Piccoli, con il portiere che va addosso all'attaccante 'scontro fortuito' scrive Pinna. Regolare il primo gol del Bologna, Piccoli si libera di Doig che anzi lo trattiene. Nel finale, espulso Tedesco per un mancato fischio su Libra.