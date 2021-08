Bologna-Salernitana, superata già quota 5mila

Già in 5000 per l'esordio in campionato dei rossoblù

Redazione TuttoBolognaWeb

La disfatta interna contro la Ternana non sta fermando la voglia di Dall'Ara: sono già oltre 5000 i biglietti venduti per la prima di campionato del Bologna contro la Salernitana, in programma domenica 22 agosto alle 18.30.

Come comunicato dal sito ufficiale rossoblù, i giorni 17 e 18 agosto sono stati riservati ai vecchi abbonati, mentre da oggi la vendita è aperta a tutti. E' possibile acquistare i biglietti online e presso i punti vendita fino al termine della gara: le casse dello stadio rimarranno chiuse. Ricordiamo inoltre che allo stadio si accede solo tramite green pass.