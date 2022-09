Bologna-Salernitana, le probabili formazioni

Potrebbe toccare a Lewis Ferguson questa sera al Dall'Ara. Le scelte di Mihajlovic per Bologna-Salernitana sembrano premiare lo scozzese e non Roberto Soriano nel ruolo di incursore. Attenzione anche a Aebischer che secondo il Carlino potrebbe panchina Dominguez. In avanti torna Orsolini di fianco ad Arnautovic. Nella Salernitana coppia d'attacco Dia-Bonazzoli.