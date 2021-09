Bologna, Sabatini esce di scena, ma ora Mihajlovic è sotto esame

Dopo Sabatini, Mihajlovic sotto la lente di ingrandimento

Primi rovesci in casa Bologna. La sconfitta di Empoli ha portato all'uscita di scena di Walter Sabatini , ma la permanenza in città di Joey Saputo pone tutti sotto esame. E quello che più sarà osservato speciale è Sinisa Mihajlovic .

La disfatta di Empoli ha portato la proprietà a valutare con attenzione ogni situazione, tra queste c'è anche quella del tecnico che non potrà andare incontro ad altri cappotti di questo genere. Fiducia a tempo? Probabilmente sì, intanto verrà tarato l'atteggiamento della squadra domenica a ora di pranzo contro la Lazio, una partita delicata e che complica un inizio di stagione che per Saputo doveva essere quella della svolta. Ad oggi non ci sono segnali di un imminente cambio in panchina, il Bologna non ci sta pensando prima della Lazio, ma nonostante un ingaggio da 2 milioni di euro fino al 2023 anche la posizione del mister è sotto la lente di ingrandimento del presidente. Soprattutto perché dopo ci sarà la sosta. Si fa il nome insistente di Claudio Ranieri ma ad oggi è una suggestione.