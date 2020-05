Bologna, rinnovi: per Danilo offerta al ribasso

Fanno 74 anni in due ma sono ancora fondamentali per il Bologna. Rodrigo Palacio, 38 anni, e Danilo Larangeira, 36, sono in trattativa di rinnovo contrattuale per continuare con il club rossoblù per un altro anno.

Sull’argentino non dovrebbero esserci problemi, si è sempre ragionato in ottica annuale e il trenza avrebbe già comunicato di voler continuare, mentre su Danilo potrebbe volerci del tempo in più. Secondo quanto riportato dal Carlino, al difensore brasiliano verrà offerto un contratto leggermente al ribasso rispetto agli 800 mila euro che percepisce ora: serviranno tempi un po’ più lunghi, ma il Bologna confida nel fatto che Danilo accetterà. In questa fase, poi, c’è da sistemare la questione contratti in scadenza il 30 giugno: se si riprenderà a giocare servirà una proroga.