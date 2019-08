Bologna, rifiutata l’offerta del Fenerbahce per Santander

Continuano le voci di un interessamento da parte del Fenerbahce per Federico Santander. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà sul proprio blog, i turchi avrebbero già inoltrato un’offerta per il giocatore, rifiutata dal Bologna perché ritenuta insufficiente. La situazione è comunque ancora in movimento e nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

Nel frattempo il club turco ritenendo difficile l’operazione per il paraguaiano rossoblu, starebbero già cercando alternative, in primis ci sarebbe Babacar del Sassuolo. Sembra sempre più improbabile per ora un trasferimento del Ropero in Turchia.