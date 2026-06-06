Bologna, quanto è dura la prima giornata: solo due vittorie…

Bologna-Lazio sarà la prima giornata di Serie A per Domenico Tedesco , al debutto su una panchina italiana e nuovo allenatore dei rossoblù. Sfida tra due nuovi tecnici dato che anche la Lazio ha cambiato da Sarri a Gattuso .

Tedesco non solo dovrà fronteggiare il primo scontro diretto europeo della stagione, ma anche una statistica poco edificante. Infatti, il Bologna ha vinto solo due delle ultime sedici gare alla prima giornata stagionale di Serie A (5N, 9P) - nel 2021/22 e nel 2016/17. Dieci anni fa venne sconfitto il Crotone nel finale grazie a un gol di Destro, nel 2021 ci fu invece il rocambolesco 3-2 alla Salernitana. Per Tedesco sarà dunque il primo passo verso la lotta europea per cercare di tornare nelle coppe dato che da quattro stagioni di fila il Bologna termina il campionato nella parte sinistra: un filotto simile, in casa rossoblù, non si vedeva dal periodo 1959/60 – 1967/68.