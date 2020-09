Questa sarà la giornata di Lorenzo De Silvestri al Bologna.

Dopo diverse settimane di attesa, il giocatore ex Torino svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà ai rossoblù. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, De Silvestri svolgerà la prima parte delle visite, per poi nei prossimi giorni sottoporsi anche al tampone.