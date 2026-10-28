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A caccia di un risultato

Tra un’oretta circa, il Bologna sarà di scena alla Scala del Calcio, ospite del Milan di Amorim. Il Bologna, al netto di un possibile turnover in vista anche della sfida contro il Monza sabato prossimo e quella contro il Cagliari giocata sabato scorso, ha la concreta possibilità di uscire da San Siro con un risultato positivo. Andiamo a scoprire perché: capitolo infortuni; Rabiot, Loftus-Cheek, Moreira, Gabbia, Saelemaekers, Gila, Terracciano e Chukwueze non potranno essere della partita. In verità, una metà di questi, compreso Rabiot, potrebbero anche essere rischiati ma qui veniamo al secondo punto, Amorim li terrà tutti a riposo per provare a recuperarli in vista del derby di sabato prossimo. È risaputo che i giocatori, pur essendo professionisti, avvertano la pressione della piazza e del clima attorno ad un imminente derby. Detto ciò, i rossoblu di Palladino, dovranno provare a sfruttare al massimo questi fattori, che in un modo o nell’altro, andranno a depotenziare l’avversario. Certo, il Milan pur rimaneggiato, resta sempre una squadra da non sottovalutare, per giunta, davanti al proprio pubblico. Però se il Bologna di oggi, ancora convalescente o se preferite, non del tutto guarito, possa avere qualche chance per fermare il Diavolo, quella di stasera, potrebbe essere l’occasione giusta.

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