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C'è una possibilità

Queste le parole di Fabio Bazzani a Radio Nettuno Bologna Uno nel giorno di Milan-Bologna a San Siro. Rossoneri decimati dalle assenze, rossoblù anche con fuori Piccoli, Enem, Holm, Orsolini e De Silvestri: "Il Milan ha tanti infortunati e forse stasera riposa anche Pulisic in vista del derby. L'elenco è molto ampio. Anche il Bologna ha delle assenze, ma ci vedo una occasione. La concatenazione infortunati Milan e derby sabato può fornire una possibilità. Certamente la partita la devi fare, ma si incastra una buona situazione. Serve una prestazione di un certo tipo e mi aspetto la formazione migliore possibile. Non mi aspetto tantissimo turnover".

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