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Le scelte

Turnover ragionato, massiccio o conferma della formazione titolare? Mai come oggi è difficile azzeccare l'undici che manderà in campo Raffaele Palladino contro il Milan, tra assenze e giocatori da gestire. Dietro potrebbe esserci una chance per Vitik assieme a Casale e Theate, mentre in mezzo chissà che Moro non possa tornare titolare al fianco di Ferguson, con Miranda e Zortea ai lati. In attacco, possibile un turno di riposo per uno tra Cambiaghi e Bernardeschi, con Dovbyk forse per la prima volta al centro dell'attacco. Nel Milan fuori Rabiot, Moreira, Gila e Chukwueze tra i giocatori cardine, spazio a Cisse davanti con Hutchinson, Pulisic e Bartesaghi alle spalle.

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