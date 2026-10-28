Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi in prima pagina con un eloquente titolo 'Dovbyk, esisti?'. Domanda lecita, dopo un inizio di stagione difficile e ai margini, ma a San Siro potrebbe toccare a lui.

Stasera il Bologna fa visita al Milan dopo sette punti in quattro gare dall'arrivo di Raffaele Palladino e per Dovbyk sembra arrivato il primo esame da titolare, sostiene il quotidiano. Per ora solo quattro presenze per un totale di 98 minuti e l'unico gol risale al 6 settembre contro il Sassuolo in casa. 'E' l'ora di Dovbyk' si legge nelle pagine interne, Palladino gli chiede di più in allenamento e adesso tocca al giocatore fornire tutte le risposte del caso. Reduce dalla panchina e dai zero minuti di Cagliari, nonostante le assenze di Piccoli ed Enem, l'attaccante ucraino avrà la sua occasione alla scala del calcio: è la chance per riscattarsi.