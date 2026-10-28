Uno stadio nuovo in Fiera, grazie ai capitali di Bologna Fiere e di Joey Saputo, in un progetto dal costo complessivo di 300 milioni per la costruzione di un impianto polifunzionale e attivo tutto l'anno. Iter partito, almeno per iscriversi alla partita per Euro 2032 e data della posa dell'ultima pietra nel 2031. L'altra sera, a margine della proiezione dello spettacolo sul Dall'Ara, andato in scena all'Arena del Sole, 'Costruzione di un amore' l'Ad del Bologna ha parlato così:

"Da un lato dispiace abbandonare il Dall'Ara, anche se adesso stiamo avviando questo progetto nuovo, che dovrà essere funzionale all'idea di crescita del club: vogliamo uno stadio moderno e funzionale, che possa renderci sempre più competitivi, in primis sul piano economico. La finalità di fondo è quella di creare maggiori risorse finanziare per la squadra. E per come lo stiamo pensando, potrebbe essere un modello di stadio usabile 365 giorni l'anno" le parole di Fenucci riportate da Stadio.