Oltre a Enem, Piccoli, Orsolini e Holm, si è aggiunto Lorenzo De Silvestri alla lista degli indisponibili per stasera a San Siro. Il 'sindaco' non è disponibile a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. In attacco convocazione per Lo Monaco. Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per stasera.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco (43), Mbangula, Odgaard.