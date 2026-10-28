Gli uomini scelti da Amorim e Palladino

Redazione TuttoBolognaWeb
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VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Le scelte

Niente turnover massiccio per Raffaele Palladino. Rifiatano in due: Miranda in fascia e Cambiaghi dietro le punte. Il mister ha scelto Darmian, Casale e Theate dietro, confermati anche Pobega e Ferguson in mezzo, con Zortea a destra e la novità Alhassane a sinistra. Davanti, debutto per Mbangula dal primo minuto assieme a Bernardeschi con Odgaard falso nove. Nel Milan, panchina per Modric e Pulisci, giocano Musah in mezzo, e Cisse tra le linee alle spalle di Ramos.

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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