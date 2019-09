La sessione di mercato estiva si è appena conclusa, ma c’è già chi pensa alla finestra che si aprirà il prossimo gennaio. Il Bologna infatti, secondo quanto scrive Calciomercato.com, potrebbe essere interessata a Simone Edera. Il giocatore in forza al Torino potrebbe vedersi infatti lo spazio definitivamente chiuso da un altro ex rossoblu, Simone Verdi. In questo senso aumenterebbero le probabilità di una cessione di Edera. I rossoblu continuano a seguire la pista.