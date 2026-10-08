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Si torna in campo. Dovbyk...

La fine della sosta vuol dire una sola cosa: il ritorno della Serie A. Perciò, dove eravamo rimasti? Sicuramente non in una posizione gloriosa, anzi, direi il contrario. Dopo il pessimo avvio stagionale del Bologna, ora i rossoblù dovranno ripartire domenica 11 ottobre a Lecce, nella trasferta al Via del Mare, dove sarà imperativo portare a casa i tre punti.

Palladino, però, ha avuto modo di lavorare con diversi giocatori rimasti a Casteldebole in queste settimane. Uno tra i tanti è sicuramente Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino è infatti rimasto a Bologna per migliorare la sua condizione fisica dopo l’infortunio subito.

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