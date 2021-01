Il Bologna sta pensando a Karol Swiderski, attaccante classe ’97 del Paok Salonicco.

Trapelano conferme sulla punta polacca, nome nuovo in casa rossoblù, dopo essere stato corteggiato un anno fa dal Genoa. Il 23enne è andato in doppia cifra negli ultimi due anni in Grecia e attualmente ha un valore Transfermarkt di 4 milioni di euro.