Bologna, occhi su Alvaro Barreal

Il Bologna sta lavorando a tempo pieno per cercare di rinforzare la propria mediana il prima possibile.

Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, i rossoblu avrebbero aggiunto un nuovo nome alla propria lista dei desideri: si tratta di Alvaro Barreal, del Velez. Il centrocampista classe 2000, compagno di squadra di Nicolas Dominguez, altro obiettivo rossoblu, ha già collezionato 11 presenze con una rete in Argentina. Il Bologna studia la situazione e lavora per portarlo in Emilia.