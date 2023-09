Bologna-Napoli, la moviola di Gazzetta: sul rigore si guarda il braccio, non il movimento

Si parla di rigore molto generoso per il Napoli perché si guarda solo al braccio e non al movimento dello stesso. Per Matteo Dalla Vite, è congruo il movimento di Calafiori, perché il movimento del piede verso la palla porta a quella postura del corpo e delle braccio. Il difensore, inoltre, non cerca la palla con il braccio. Si tratta di un rigore generoso. Non è rigore quello chiesto dal Bologna nel finale per il presunto braccio di Anguissa.