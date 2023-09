Bologna-Napoli, la moviola del Cor Sport: 5 ad Ayroldi, sul rigore…

Voto 4 all'arbitro Ayroldi che non è parso sicuro delle proprie scelte con un 'secondo tempo da dimenticare'. Episodio campale il rigore per il Napoli a un quarto d'ora dalla fine. Per Pinna il fischio dell'arbitro è molto in ritardo e forse più a sensazione che a reale visione dell'accaduto. Il rigore, secondo il Cor Sport, ci può stare, perché Calafiori è in caduta ma col braccio va verso la palla e non c'è una autogiocata che sanerebbe la situazione. No rigore invece per tiro di Saelemaekers deviato da Anguissa. Incomprensibile il mancato fischio sull'uscita alta di Skorupski e fallo netto di Ostigard.