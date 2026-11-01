I voti d Paolo Lora Lamia
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
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Skorupski 7.5, Vitik 6.5, Casale 7, Theate 6
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