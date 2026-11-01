I voti di Emilio Marrese

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

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Skorupski 8, Vitik 7, Casale 7, Theate 6.

Bologna FC v AC Monza - Serie A 2026/27

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