I voti di Alessandro Fiorini

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

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Skorupski 7.5, Vitik 6.5, Casale 6, Theate 6

Bologna FC v AC Monza - Serie A 2026/27

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