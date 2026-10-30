Dopo l'avvincente vittoria di mercoledì sera in quel di San Siro, il Bologna scende in campo sabato con la voglia di continuare il percorso positivo intrapreso con Raffaele Palladino, e determinato a far risuonare le note di Poetica tra i suoi tifosi. Nonostante gli importanti successi esterni delle ultime settimane, i rossoblù non sono ancora riusciti ad ottenere i tre punti dinanzi alla propria gente, e per farlo servirà battere il Monza. Gli uomini di Juric arrivano alla sfida dopo il poker rimediato dal Napoli e più che mai determinati ad invertire il trend di due sconfitte consecutive. Non sarà una sfida semplice quella che attende il Bologna, il quale è chiamato, dopo sei mesi di attesa, a dare una gioia alla propria gente.

Appuntamento alle 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara con diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma sia su smart tv sia su dispositivi mobili e anche dal bouquet di Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.