Miranda si ferma per due settimane: Udinese a rischio, possibile rientro col Venezia. Le alternative al vaglio di Palladino
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
L'infortunio di Miranda
Il Bologna si affaccia alla sosta delle nazionali di novembre con un’impennata quasi improvvisa arrivata sotto Palladino. I rossoblù, reduci da quattro vittorie consecutive, sono volati all’ottavo posto in classifica a quota 17 punti, alle spalle di Frosinone e Juventus.
Nell’ultima partita, però, è arrivata una nota negativa per la squadra e per i tifosi: Juan Miranda è uscito dal campo per infortunio e oggi, con un comunicato ufficiale, il Bologna ha dichiarato che resterà fuori per circa due-tre settimane. Grazie alla sosta, l’esterno spagnolo, attualmente il miglior assistman del campionato, salterà probabilmente solo la partita con l’Udinese, rientrando, magari non al 100% della forma, già il 27 novembre nella gara contro il Venezia.
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