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L'infortunio di Miranda

Il Bologna si affaccia alla sosta delle nazionali di novembre con un’impennata quasi improvvisa arrivata sotto Palladino. I rossoblù, reduci da quattro vittorie consecutive, sono volati all’ottavo posto in classifica a quota 17 punti, alle spalle di Frosinone e Juventus.

Nell’ultima partita, però, è arrivata una nota negativa per la squadra e per i tifosi: Juan Miranda è uscito dal campo per infortunio e oggi, con un comunicato ufficiale, il Bologna ha dichiarato che resterà fuori per circa due-tre settimane. Grazie alla sosta, l’esterno spagnolo, attualmente il miglior assistman del campionato, salterà probabilmente solo la partita con l’Udinese, rientrando, magari non al 100% della forma, già il 27 novembre nella gara contro il Venezia.

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