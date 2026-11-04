1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Assistman

Il nuovo Bologna di Palladino porta con sé anche la scoperta di un nuovo giocatore, o meglio, di una presenza che sembra essere rinata con l’allenatore ex Atalanta e Fiorentina: parliamo del miglior assistman della Serie A, ovvero Juan Miranda.

Il terzino spagnolo, scuola Barcellona, arrivato a Bologna nell’estate del 2024 dal Real Betis, nelle ultime quattro gare ha fornito quattro assist consecutivi. A questi va aggiunto quello contro il Sassuolo per Piccoli: cinque in totale, che lo vedono attualmente come miglior assistman della Serie A.

Un bottino che gli permette anche di avvicinarsi al suo record personale di sei assist, stabilito nella stagione 2024/25 e che, di questo passo, potrebbe presto superare. Spostato nel ruolo di esterno a tutta fascia, Miranda sembra rinato: una posizione che lo vede più partecipe alla fase offensiva, con meno compiti difensivi, e che gli permette di sfruttare al meglio il suo mancino per crossare.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4