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Skorupski è tornato

Łukasz Skorupski è tornato. Il portiere polacco ha rimesso sulle spalle il mantello da supereroe che ha sempre indossato, offrendo una grande prestazione contro il Monza.

La vittoria per 2-1 del Bologna è passata anche dai guantoni del numero 1, che all’81’ ha parato il rigore a Patrick Cutrone, impedendo ai brianzoli di riportare la gara in parità.

Un segnale di fiducia e sicurezza, qualità che tutto il Bologna pare aver ritrovato dopo l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino. Skorupski è tra i principali beneficiari della gestione del nuovo allenatore. Restano alcuni problemi difensivi: i gol subiti sono 13 in dieci gare, un dato ancora da migliorare.

L’unica porta inviolata in questo campionato è arrivata nella trasferta di Cagliari. Contro il Monza, invece, le parate del polacco sono state tre, ma la più incisiva e importante rimane quella dagli undici metri.

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