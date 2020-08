Bologna, lo Spezia effettua un sondaggio per due rossoblù

Lo Spezia bussa a Casteldebole per Donsah e Skov Olsen.

I liguri hanno chiesto informazioni per il centrocampista ghanese e l’attaccante danese: il primo è sul mercato, mentre il secondo non è considerato incedibile, ma andrà via solo nel caso in cui arrivi un’offerta sostanziosa. La spesa di 6 milioni di euro risalente solo ad un anno fa non può essere accantonata così velocemente. Lo Spezia al momento ha richiesto l’ala in prestito, soluzione che non convince il Bologna. Lo riporta La Repubblica.