Un mercato fatto di tre cessioni, tante polemiche e tanti dubbi sul futuro del Bologna, non ha scalfito l'entusiasmo nei confronti della squadra. Anche con il Sassuolo ci sarà una folta presenza al Dall'Ara.

Non saranno i 28mila dell'esordio contro la Lazio, ma già oggi sono sicure almeno 25 mila presenze domenica pomeriggio contro i neroverdi di Aquilani. C'è ancora tempo per migliorare il dato e avvicinare le presenze contro i biancocelesti, ma in generale le presenze fisse al Dall'Ara si attestano a dati importanti. Nella scorsa annata, come riporta il Corriere dello Sport, il Bologna ha chiuso con 27.742 presenze medie e in questa stagione ci sono stati oltre 22 mila abbonati.