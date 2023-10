Bologna, le Under vincono tutte tranne la diciotto: i risultati

Dopo tre vittorie e un pareggio si ferma la corsa dell’Under 18 allenata da Luigi Della Rocca, sconfitta 2-1 in casa contro il Sassuolo. Neroverdi in vantaggio al 13’ e poi favoriti dall’espulsione dell’attaccante rossoblù Tordiglione al 26’. Il Bologna, però, rimane sempre in partita e pareggia l’incontro al 53’ con Gattor, subendo però la beffa finale al 93’. In seguito a questo risultato negativo i ragazzi di Della Rocca rimangono comunque in alto, al secondo posto, con 10 punti al pari della Fiorentina e a meno due punti dal Verona.