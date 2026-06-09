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Bologna, la strategia per l’Europa: blindare l’attacco e gestire il ‘caso Lucumí’

La strategia del Bologna è chiara: vendere Lucumí per potersi permettere di ripartire con almeno uno tra Castro e Rowe a guidare l'attacco. Il mercato è alle porte e solo a settembre avremo la verità in mano
Redazione TuttoBolognaWeb

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Di MATTEO MESSEROTTI

Il Bologna si affaccia alla sessione estiva di mercato con un obiettivo chiarissimo: dare a Domenico Tedesco una rosa competitiva per rendere reale l'assalto alle posizioni europee.

La lezione del passato è evidente: per sognare in grande serve continuità, il che significa limitare al minimo i sacrifici e non smantellare l'ossatura del club cedendo tutti i top player. Le grandi manovre però si devono fare. Proprio per questo motivo la società ha già iniziato a ideare il Bologna di Tedesco, muovendosi su un doppio binario tra blindature strategiche e addii inevitabili.

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