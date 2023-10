Bologna – La saga dei Corazza

La famiglia Corazza si intinge di rossoblù e per Tommaso, domani a San Siro, potrebbe esserci una opportunità dal primo minuto. Il greco Lykogiannis è ancora avanti nel ballottaggio, ma mentre l'anno scorso era col padre in tribuna a vedere la partita quest'anno ha addirittura la possibilità di giocare titolare. E' il segno dei tempi che cambiano. Tommaso ha già debuttato, per esempio in Coppa Italia contro il Cesena con un gol decisivo, poi contro l'Empoli domenica e lui ha il rossoblù dentro. Bolognese e tifoso, Tommaso andava in curva a vedere le partite e un paio di volte ce lo ha portato il papà Daniele, che ha anche ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile. E anche lui è stato trascinato dal padre, Lanfranco, il nonno di Tommaso. Una famiglia di bolognisti. Tommaso, tra l'altro, ha fatto anche il raccattapalle e bordo campo e abitava a due passi dallo stadio, mentre ora ne veste orgogliosamente i colori rossoblù. E domani potrebbe essere protagonista della madre di tutte le partite: Inter-Bologna.