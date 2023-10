Bologna, la programmazione tv fino alla diciannovesima

Solo due volte di domenica alle 15 per il Bologna da qui fino alla diciannovesima giornata di campionato. I rossoblù giocheranno nel canonico orario domenica contro Frosinone e Fiorentina, mentre di domenica ma in orari diversi, ci saranno anche i match contro Lecce, Salernitana e Roma. Due partite invece in giorni lavorativi: Bologna-Lazio venerdì 3 novembre alle 20.45 e Bologna-Torino lunedì 27 novembre alle 20.45.