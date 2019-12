Secondo quanto riporta calciomercato.com, potrebbe essere arrivato il momento dei saluti per Juan Jesus. Il difensore non trova spazio a Roma e con ogni probabilità, lascerà la capitale durante questa sessione di mercato.

Il Bologna ha nel mirino il giocatore e starebbe trattando con i giallorossi per concludere l’acquisto. La fumata bianca non pare troppo distante. Per la formula si parla di un prestito con diritto di riscatto.