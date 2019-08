Bologna: ipotesi Caseres per il centrocampo

Non capita spesso che un’amichevole precampionato possa offrire dal nulla occasioni di mercato, eppure ieri a San Marino è successo proprio quello. Stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport, il Villareal avrebbe di fatti offerto al Bologna il prestito di Santiago Caseres, mediano argentino classe ’97. Il centrocampista, al secondo anno in Spagna, si ritroverebbe già ai margini delle rotazioni di Calleja, per tanto i dirigenti spagnoli avrebbero deciso di cedere il giocatore. La decisione spetterà a Sinisa Mihajlovic.