Bologna-Inter, le ufficiali

Vincenzo Italiano se la gioca con i titolari, a eccezione di Joao Mario che lascia il posto a Lollo De Silvestri. In mezzo Lucumi e Helland, a sinistra Miranda, mentre a centrocampo comanda Freuler con Pobega e Ferguson ai lati. In attacco Rowe e Berna a sostegno di Castro. Nell'Inter gioca Lautaro al fianco di Esposito, poi Diouf, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco a centrocampo, mentre in difesa spazio a Bisseck, De Vrij e Augusto.