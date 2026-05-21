Bologna-Inter da tutto esaurito

Sarà la partita numero 56 dell'annata e solo il Bologna del 1998 -1999 ne giocò di più. Nonostante sportivamente la partita non abbia rilevanza, Inter già campione e Bologna aritmeticamente ottavo, il pubblico ha risposto presente e tra abbonamenti e tagliandi venduti al momento sono già oltre 30000 le presenze accertate. Sono esauriti i settori Curva Bulgarelli e Tribuna Kids Stand, rimangono posti disponibili negli altri settori. Di fatto sarà tutto esaurito.