Continua a grande ritmo la vendita dei biglietti per Bologna-Inter in programma al Dall’Ara sabato 23 maggio alle 18, per quella che sarà l'ultima partita della stagione.
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Bologna-Inter da tutto esaurito
Grandi numeri sabato sera al Dall'Ara
Sarà la partita numero 56 dell'annata e solo il Bologna del 1998 -1999 ne giocò di più. Nonostante sportivamente la partita non abbia rilevanza, Inter già campione e Bologna aritmeticamente ottavo, il pubblico ha risposto presente e tra abbonamenti e tagliandi venduti al momento sono già oltre 30000 le presenze accertate. Sono esauriti i settori Curva Bulgarelli e Tribuna Kids Stand, rimangono posti disponibili negli altri settori. Di fatto sarà tutto esaurito.
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