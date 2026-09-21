Inizio difficile per il Bologna che passerà la lunga sosta per le nazionali in terzultima posizione con due soli punti. Dietro solo Genoa e Venezia. Due pareggi, Sassuolo e Torino, e tre sconfitte. Un anno fa, invece, le vittorie furono due, 1-0 col Como e 2-1 in rimonta con il Genoa, più il pareggio di Lecce, col 2-2 di Camarda allo scadere. Fatto sta che i punti in meno sono cinque, peggior dato della Serie A assieme al Napoli di Allegri. In rampa di lancio la Lazio (+7), e il Cagliari (+5). Di seguito la classifica.

Roma 13 punti (+1), Inter 13 (+4), Lazio 13 (+7), Cagliari 12 (+5), Milan 11 (-1), Juventus 10 (-1), Como 10 (+2), Napoli 7 (-5), Sassuolo 7 (+1), Atalanta 6 (-3), Lecce 6 (+4), Udinese 4 (-3), Torino 4 (=), Parma 4 (-1) , Fiorentina 4 (+1), Bologna 2 (-5), Genoa 1 (-1).