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Quarta di fila

Il Bologna di Palladino non fa sconti e così scardina anche il fortino del Tardini e rientra a Casteldebole con i 3 punti. Quarta vittoria consecutiva in trasferta (non capitava dal 1963/1964) e quarta vittoria consecutiva. Da quando c’è Palladino, 16 punti conquistati in 7 partite, frutto di 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Bologna è in “Palla”e ieri, nella pur sempre complicata trasferta di Parma, facilitata in parte dalla prematura espulsione di Ndyae dopo appena 8 minuti di gioco, è riuscito subito a far prevalere la sua maggior qualità tecnica e di palleggio. Nel primo tempo Gilardino ha eretto una doppia barriera davanti a Daffara, con un prudente 4-4-1, riuscendo ad eludere anche con ordine gli assalti rossoblu. Da una sequela di angoli battuti, i rossoblu non riuscivano a rendersi pericolosi e quando ci sono riusciti con Odgaard e Pobega, Daffara ha fatto il suo dovere

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