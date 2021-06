Bologna – In bilico il futuro di Antov

Il Bologna vuole uno sconto sull'acquisto del centrale bulgaro

Antov è arrivato sotto le Due Torri alla fine del mercato di gennaio e ha raccolto 5 presenze di cui solo due da titolare per un totale di 230 minuti. Il Bologna potrebbe riscattarlo solo in caso di forte sconto sulla valutazione del cartellino. L'intenzione del club rossoblù sarebbe quella di pagare il bulgaro non più di 1,5 milioni. Il costo del suo cartellino si aggira sui 3 milioni e il Bologna fino al 30 giugno vanta un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo, si prenderà tutto il tempo necessario a decidere se investire sul classe 2000 o utilizzare tale cifra per arrivare ad altri obiettivi.