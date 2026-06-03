Bologna, il valore di mercato ridotto del 7,3% da settembre ad oggi

Dal portale Transfermarkt è stato pubblicato lo studio sulle variazioni dei valori di mercato delle rose di Serie A. Tutti i valori sono stati comparati da settembre ad oggi. La migliore per variazione rispetto ad inizio anno è per distacco il Como che ha ottenuto un aumento del valore dei propri giocatori del 58,3% (da 243 milioni a 386), mentre la peggiore è la Fiorentina con una riduzione del 23,6% rispetto ai valori di inizio anno (da 299 a 228). Per il Bologna la situazione è rimasta sostanzialmente in equilibrio, rimanendo di fatto l'ottava rosa per valore in Serie A. Rispetto ad inizio anno, tuttavia, i rossoblù hanno registrato un abbassamento di valore del 7,3% passando da un valore iniziale di 282,20 milioni di euro ad un valore finale di 261,70 milioni di euro.