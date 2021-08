Rientrato a Bologna per svolgere tamponi e visite mediche di rito, Takehiro Tomiyasu dovrebbe rimanere in rossoblù. Dopo un'estate da uomo mercato, Walter Sabatini lo ha ufficialmente tolto dal mercato. L'unico nodo è legato alla volontà del giocatore: se chiederà al club la cessione in Premier, potrebbe partire.