Fase di stallo per quanto riguarda la cessione di Tomiyasu: il giocatore continua a piacere a Tottenham e Arsenal, e dall'Inghilterra fanno sapere di un assalto per il giapponese nei prossimi giorni. A Casteldebole però, secondo a quanto risulta al Resto del Carlino, non è arrivata ancora un'offerta ufficiale. Il club rossoblù continua a valutare Tomi 25 milioni.