Continua la trattativa per Theate: secondo il Corriere dello Sport, la speranza è che l'Ostenda accetti una soluzione di trasferimento e una forma di pagamento diverse rispetto alle richieste precedenti. L'ultima proposta dei rossoblù comprende un prestito oneroso con obbligo di riscatto, a cifre non ancora specificate. Il giocatore è stato nuovamente convocato dal club belga per il match odierno.