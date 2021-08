Nessuna particolare novità su Theate: per il Bologna rimane l'obiettivo numero uno in difesa e la trattativa più calda al momento, ma ancora la fumata bianca non si avvicina. Dal Belgio fanno sapere che la richiesta è di 8-10 milioni, i rossoblù partirebbero da una base di 6,5. Il difensore, poi, è tornato titolare contro il Gent dopo essere stato messo da parte per il mercato.